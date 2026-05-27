Stormers' Zas and Willemse Collision: Injury Concerns Ahead of URC Quarter-final

Stormers winger Leolin Zas and fullback Damian Willemse collided during training on Wednesday, with Zas taking a knock to his already strapped right knee. Both players received brief treatment from team staff before continuing, but Zas was forced to cut his training short. The injury appeared serious, but it seems he will be fit to play in Saturday afternoon's clash. If he is not available, the Stormers could look at Wandisile Simelane or Suleiman Hartzenberg to fill the vacant spot, while Willemse is also an option.

Stormers winger Leolin Zas watches training from the sidelines with an ice pack on his knee after a collision with fullback Damian Willemse during training on Wednesday ahead of the URC quarter-final against Cardiff this weekend.

Stormers scrumhalf Imad Khan, who is set to play in his first URC quarter-final, said after training that they are delighted to be back on the "green, green grass of home". They endured some struggles on the 4G pitches in Ireland and Wales, but are hoping to bounce back this weekend, particularly with their attacking play. On Saturday, however, the Stormers will have the advantage of a packed DHL Stadium behind them as they chase a place in the semi-finals.

Should the Lions upset Leinster in Dublin, a potential semi-final in Cape Town could await. Khan said the team thrive on the energy of their home support and are determined to make the franchise proud every time they take the field at DHL Stadium. They want to score as many points as possible and keep that scoreboard pressure building. But they can only do that if they dominate the collisions and protect their possession at ruck time.

They want to play quick rugby, whether they play on a 4G pitch or on grass. I think the ultimate thing is being able to play in front of your home crowd. They want to play good rugby at home and win this quarter-final





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