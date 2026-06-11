Ronwen Williams, the Mamelodi Sundowns goalkeeper, is set to lead Bafana Bafana in the 2026 Fifa World Cup's opening match against co-hosts Mexico. He has been a key figure in South Africa's recent success, winning the Caf Champions League and leading his team to a third-place finish at the 2023 Afcon. Williams is also a penalty saver extraordinaire, having saved six penalties in shootouts and two more in the third-place play-off against DR Congo. He has been praised for his performances and leadership skills, and his team's success has brought 'belief and love' back to the team and South Africa itself.

South Africa's President Cyril Ramaphosa will be hoping to see Ronwen Williams lead Bafana Bafana beyond the group stage for the first time at a World Cup.

For South Africa and their captain Ronwen Williams, the 2026 Fifa World Cup's opening match against co-hosts Mexico will be one such occasion, mirroring the fixture which began the 2010 tournament hosted by the Africans. Ronwen Williams, the Mamelodi Sundowns goalkeeper, will be leading out his team in the opening game, and he can't put it into words.

He always says the two most important games at the World Cup is the opening and the final, and Bafana Bafana is going to be part of one. Ronwen Williams was a key figure as South African side Mamelodi Sundowns won the recent Caf Champions League, captaining the team and keeping a clean sheet in the second leg against Morocco's AS FAR.

For the past five years, Williams has had a new father figure in Broos, the Belgian coach who led Cameroon to the Africa Cup of Nations (Afcon) title in 2017. Appointed to lead South Africa in 2021 with Bafana Bafana very much in the doldrums, the 74-year-old immediately made Williams his skipper and has re-energised the squad, leading them to a third-place finish at the 2023 Afcon and ensuring they topped their World Cup qualifying group - booking a place at the tournament for the fourth time.

Ronwen Williams even goes so far as to say that Broos has 'united' the country after bringing 'belief and love' back to the team and South Africa itself. Ronwen Williams saved a remarkable six penalties in two shootouts to help South Africa to a third-place finish at the 2023 Afcon, the nation's best finish since 2000.

He dismisses those who adhere to the football cliché that goalkeepers struggle to make great captains because they often find themselves removed from the heat of battle on the pitch. Ronwen Williams could find himself very much at the heart of the action, taking on another role in which he thrives: penalty saver extraordinaire.

He also saved two more penalties in the third-place play-off against DR Congo, with his performances rewarded with the 2024 African Goalkeeper of the Year prize and a nomination for the Yashin Award at the Ballon d'Or ceremony. While he describes Martinez as the 'hero' in that game, others were critical of the Argentine's behaviour. But Williams says it is true that keepers are made differently to other footballers. You have to be





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